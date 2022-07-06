ماذا تفعل السموم الفطرية للإنسان وكيف يتجنبها ؟

كتب - حسام الشقويرى

السموم الفطرية هي مواد سامة تنتجها الفطريات، ويمكن أن تكون سامة للإنسان عند تناولها أوامتصاصها في الجلد أواستنشاقها، ويمكن أن تلحق كمية صغيرة من السموم الفطرية الضرر بصحة الإنسان أو الحيوان بل وتسبب الوفاة، و يسمى التسمم بالسموم الفطرية بالتسمم الفطري، كما يحدث إذا شربت قهوة متعفنة، وفقا لما نشره موقع WebMD

أين توجد السموم الفطرية؟

السموم الفطرية هي مجموعة شاملة من السموم التي يمكن أن تنمو على ما يلي:

المكسرات

الحبوب

بهارات

فاكهة مجففة

تفاح

حبوب البن

وعادة توجد السموم الفطرية في ظروف دافئة ورطبة، و قد تكون أكثر انتشارًا في عصرنا مما كانت عليه في الأوقات السابقة بسبب الاحتباس الحراري ، و تنتشر السموم الفطرية في البلدان منخفضة الدخل ، كما تنتشر السموم الفطرية بشكل خاص في القهوة، وومع ذلك ، فقد ثبت أنه يمكن الحد من هذا الانتشار عن طريق تخزين القهوة ونقلها ومعالجتها بشكل مناسب ، و عادةً ما يكون تحميص حبوب البن خطوة أساسية، ويمنع التحميص المستويات العالية من السموم الفطرية في القهوة ويجعل المنتج خاليًا من العفن، و غالبًا ما توجد أعلى مستويات السموم الفطرية في القهوة في البلدان التي تنتج إمداداتها الداخلية من المشروب.

ماذا تفعل السموم الفطرية للإنسان؟

يمكن تصنيف أعراض التعرض لعفن القهوة أو أعراض التعرض للعفن بشكل عام بعدة طرق ، و هناك نوعان مختلفان من التعرض الحاد والمزمن، ويظهر التعرض الحاد أعراضًا شديدة جدًا وسريعة الظهور، و تحدث الأعراض نتيجة التعرض لكميات كبيرة من السموم الفطرية في جلسة واحدة، والتسمم الفطري المزمن هو التعرض لجرعة منخفضة من السموم الفطرية لفترة طويلة، و يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان وعواقب صحية خطيرة أخرى.