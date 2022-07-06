لمرضى القولون العصبى.. نصائح للوقاية من الإمساك

فاطمة ياسر

كيف يقي مرضى القولون العصبي أنفسهم من الإصابة بالإمساك؟ يوضح التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أبرز وأهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في الوقاية من القولون العصبي ومضاعفاته، ومنها:

-ممارسة الرياضة:



تعد من أهم وأبرز النصائح التي يجب القيام بها، للحد من الإصابة بالإمساك الناتج عن القولون العصبي، كما أن ممارسة الرياضة تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الضغوط النفسية الشديدة، وأيضا تقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي، فالرياضة تعمل على تنظيم ضغط الدم، وتحد من ارتفاعه، وتنشط الدورة الدموية بالجسم، وبالتالي تحميك من الإمساك لأنها تسهل حركة المعدة والأمعاء.

-الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف:



الإكثار من تناول الألياف يعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها إذا كنت من مرضي القولون العصبي، فالألياف تساهم بشكل كبير في زيادة حركة المعدة والأمعاء، وبالتالي تحد من أعراض القولون العصبي، وتحد من الإصابة بالألياف.

-أكثر من تناول الماء:



الماء لها قدرة كبير في التخلص من الإمساك، وأيضا تعمل علي تحريك المعدة والأمعاء، ولذا فتناولك لكميات كبيرة من الماء يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تحريك المعدة والأمعاء وخاصة لمرضى القولون العصبي، ولذا عليك الإكثار منها.