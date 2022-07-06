وأوضحت الوزراة - في بيان ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية - أن إنشاء الوحدة المتصورة يأتي في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية إلى زيادة قوة الردع لديها، في أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية، والاستعدادات لما سيكون التجربة النووية السابعة للشمال حال إجرائها.

وأضافت أن الرئيس الكورى"يون سيوك-يول" ناقش مع كبار القادة هذه القضية والأولويات الدفاعية الرئيسية الأخرى خلال اجتماعهم في المقر العسكري في "غيه ريونغ ديه"، على بعد 160 كيلومترا جنوب سول، حيث ناقش مسألة إنشاء القيادة الاستراتيجية على مراحل، لضمان قدرتها على القيادة والسيطرة الفعالة على النظام الثلاثي المحاور، وقيادة جهود التطوير المنهجي للقوة.

كما حددت الوزارة جهودها للإسراع في إنشاء أنظمة دفاع تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتضمن المعدات العسكرية المجهزة وغير المجهزة بالعنصر البشري .. وشملت تلك الجهود صياغة إجراءات اقتناء دفاعية "أسرع وأكثر مرونة"، ورعاية المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعى.

