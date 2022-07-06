قطاع الأعمال تكشف خطة تطوير قطاع التأمين التابع لها.. فى 7 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطتها لدعم قطاع التأمين التابع لها والمتمثل في مجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة ، حيث يعد طرح حصة 25% من شركة مصر لتأمينات الحياه في البورصة خلال الفترة المقبلة على رأس تلك الخطة .. تعرف على التفاصيل .

1 - تنفيذ خطة شاملة للتطوير، وأهم مكوناتها: مركزية التسعير والتعويضات بواسطة فريق اكتوارى متخصص من الشباب يتم تدريبهم على أعلى مستوى احترافى.

2 - ميكنة اجراءات العمل بين الفرع الرئيسى والفروع فى مختلف المحافظات.

3 - إعادة هيكلة القابضة للتأمين وأنشطتها، واختيار قيادات للشركات قادرة على قيادة وإحداث التطوير.

4 - إعادة هيكلة العمليات لتحقيق المزيد من المركزية فى وضع أسس العمل.

5 - التحول الرقمى فى التنفيذ، مع التأكيد على أن الفوائض المالية تتحقق من النشاط الأساسى وهو التأمين وليس من استثمار الفوائض المالية.

6 - تعهيد ومركزية إدارة المحافظ المالية من أصول مالية متداولة أومشاركات فى شركات أو سيولة، بواسطة جهة واحدة متخصصة (شركة مصر لإدارة الأصول المالية).

7 - جاري إعداد شركة مصر لتأمينات الحياة لطرح حصة من أسهمها ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية.