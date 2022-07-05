تفاصيل خطة قطاع الأعمال لتسويق منتجات مصانع الغزل والنسيج والملابس الجديدة

كتب عبد الحليم سالم

خلال فعاليات الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عرضت شركة " ECH" Egyptian Cotton Hub التابعة للشركة القابضة، الجهود التسويقية للشركة خلال الفترة الماضية للترويج لمنتجات الشركات التابعة سواء من الغزول والمنسوجات أو المفروشات والملابس المنزلية.

وأوضح خالد رأفت المدير العام للشركة أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي للشركة بضم كوادر محترفة من القطاع الخاص مع الاستعانة بالكفاءات الموجودة في الشركات التابعة، مشيرًا إلى إطلاق العلامة التجارية الجديدة "nit" للمنتجات المتميزة من القطن المصري بتصميمات مبتكرة منافسة لكبرى الماركات العالمية، كما تم إطلاق علامة أخرى باسم "MEHALLA" بتصميمات جديدة وأسعار تنافسية للسوق المحلي، مضيفا أنه من المستهدف الوصول إلى نسبة 40% بيع محلي و60% تصدير، حيث تم تصدير الغزول القطنية لأول مرة بالعلامة التجارية nit كمنتج تام لبعض الدول الأوروبية.

وفيما يخص تطوير قنوات البيع المباشر لمستهلك التجزئة، تم إنتاج تصميمات جديدة عصرية للمفروشات والملابس المنزلية من خلال مصممين محترفين أوروبيين، إلى جانب تطوير منافذ البيع من خلال شبكة متميزة من الفروع الحديثة بما يخلق مناخ متميز للتسوق يضاهي الشركات العالمية العاملة في مصر، وتم الانتهاء من 3 فروع لماركة nit في منطقة الكوربة بمصر الجديدة وجناحين بسلسلة متاجر دبنهامز في كايرو فيستيفال مول بالقاهرة الجديدة وسيتي سنتر بالإسكندرية، فيما يجري التجهيز حاليًا لفتح فرعين بمنطقة سموحة بالإسكندرية والمهندسين بالجيزة لتبدأ العمل قبل منتصف سبتمبر المقبل، فضلا عن التجهيز لفروع أخرى في المطارات الكبرى (القاهرة - الغردقة)، وبعض المولات التجارية (مول الغردقة –مول مصر 6 أكتوبر – مول سيتي ستارز بمدينة نصر)، وبعض المتاحف مثل المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات، وفروع أخرى في مدن الرحاب والشروق والمنصورة ومحور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر.

كما تم افتتاح أول فرع لماركة "MEHALLA" داخل فرع عمر أفندي بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر، وجاري العمل على التواجد في الفروع المتميزة الأخرى لشركات التجارة الداخلية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وفي إطار مواكبة التطور في عمليات البيع والتسويق خاصة الإلكتروني، تم نشر منتجات "MEHALLA " على منصات Mitcha وNoon، وتم التعاقد مع موقع أمازون لبيع منتجات "nit " بداية من يوليو المقبل لزيادة الانتشار وتوسيع قاعدة العملاء في مصر وخارجها، كما تم بدء عرض المنتجات على موقع Ali Baba خلال يونيو 2022، وتم إطلاق حملة إعلانية لتسويق منتجات nit على مواقع التواصل الاجتماعي، والانتهاء من تصوير إعلان تلفزيوني للترويج للماركة الجديدة محليًا وعالميًا.

أما عن البيع لتجار الجملة، فقد تم التواصل مع تجار الجملة والموزعين باعتبارهم أنشط قطاع من العملاء الحاليين وتعميق العلاقة مع القاعدة الحالية منهم وإدخال عملاء جدد مثل السلاسل التجارية الكبرى، حيث تم التعاقد مع سلسلة كارفور العالمية لبيع منتجات MEHALLA في مصر والسعي للعرض في الفروع الأخرى بالدول المجاورة، كما تم التعاقد مع مجموعة "عرفة" و"أسواق فتح الله" وجاري التواصل مع سلاسل تجارية أخرى.

وتستهدف شركة ECH التوريد للمؤسسات الحكومية والخاصة، والمستشفيات، والفنادق، والمصانع الخاصة العاملة في النسيج والصباغة والتفصيل سواء الراغبة في منتجات وسيطة من الغزول والأقمشة الخام أو الراغبة في خدمات تشغيل مثل النسيج والصباغة والتجهيز، وقد تم بالفعل التوريد لبعض من كبرى الفنادق، والتسجيل والمشاركة في مناقصات عدد من الوزارات والهيئات والمستشفيات.

وتم التوريد أيضًا لمجموعة من كبار المصدرين ممن يعتمدون بشكل رئيسي على استيراد المواد الخام، حيث شاركت ECH في إحلال جزء من الواردات، كما تم التوريد لبعض أهم الماركات العالمية في مصر.

وفي إطار تنفيذ رؤية الشركة للتواجد في كبرى المعارض الدولية والمحلية، شاركت "ECH" منذ بداية العام الجاري في 3 معارض دولية للغزول والمفروشات في إسطنبول وموسكو وفرانكفورت، كما تشارك في معرض Destination Africa للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية بالقاهرة خلال نوفمبر 2022.