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قاضي مكافحة الإرهاب في تونس يأمر بتجميد حسابات 10 أشخاص بينهم الغنوشي والجبالي

الأربعاء، 06 يوليه 2022 12:00 ص
قاضي مكافحة الإرهاب في تونس يأمر بتجميد حسابات 10 أشخاص بينهم الغنوشي والجبالي الغنوشى
كتب : أحمد علوى

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أمر قاضي مكافحة الإرهاب في تونس بتجميد حسابات 10 أشخاص بينهم رشد الغنوشي وحمداى الجبالي.

وكان القضاء التونسي قد وجه رسميا تهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" إلى 33 شخصا بينهم رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.
 
ونقلت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" عن عضو هيئة الدفاع في قضيّة شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، أنه تم توجيه الاتهام في القضيّة، بشكل رسمي، إلى 33 شخصا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي".
 
وأوضحت قزارة، في تصريح للوكالة، أن "قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجه 17 تهمة إلى المتهمين وعددهم 33، ومن أبرز هذه التّهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال".
 

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