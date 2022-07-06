اليوم السابع
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فتح باب التقدم لدورات تأهيل المقبلين على الزواج بمشيخة الأزهر الشريف

الأربعاء، 06 يوليه 2022 04:06 م
فتح باب التقدم لدورات تأهيل المقبلين على الزواج بمشيخة الأزهر الشريف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية
كتب لؤى على

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أعلن مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، فتح باب التقدم لدورات تأهيل المقبلين على الزواج بمشيخة الأزهر الشريف.

 
وكان قد اختتم بمقر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مشيخة الأزهر الشريف فعاليات وأنشطة الدورتين الثانية والثالثة لتأهيل المقبلين على الزواج ضمن سلسلته الجديدة لتدريب المقبلين على الزواج، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.
 
وتهدف هذه الدورات إلي زيادة معرفة المتدربين الدينية والنفسية والاجتماعية، وصقل مهاراتهم المعاملاتية، من خلال تلقيهم محتويات علمية متخصصة أعدها خبراء في علوم الدين والنفس والاجتماع والعلاقات الأسرية. 
 
وقد عقدت الدورتين على مدار أسبوع كامل خلال فترتين؛ صباحية ومسائية؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب للالتحاق بالدورات والاستفادة منها. 
 
وافتتح هذه السلسلة الجديدة من الدورات في مشيخة الأزهر الشريف الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني - وكيل الأزهر الشريف، بحضور الدكتور نظير عياد - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية، و الدكتور سلامة داود - رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مطلع يونيو الجاري.
 
ويستمر المركز في عقد هذه الدورات بمقره في مشيخة الأزهر الشريف وبمقرات الأزهر الشريف في المحافظات المختلفة، كما لا يحق لمن حضر الدورة سابقا التقدم لنفس الدورة مرة أخرى.

دورات تاهيل المقبلين على الزواج

مشيخة الازهر

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