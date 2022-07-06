عمرو هاشم ربيع: لائحة مجلس أمناء الحوار الوطنى شهدت توافق كامل بعد النقاش

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اللائحة الخاصة بالحوار الوطني تتضمن الأمور الخاصة بإذاعة الجلسات وعلانيتها، وغيرها من الأمور المنظمة، متابعا: "كل سطر وفقرة وكل جملة فى اللائحة كان عليها بعض الخلافات حتى يكون هناك دور محدد ومقنن للأمانة الفنية والجزء الأول قبل اللائحة وقرار الإنشاء، وما هو دور الأكاديمية الوطنية للتدريب فى هذا الموضوع".

وأضاف خلال حواره فى برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض على قناة الحياة: "كان هناك تدقيقا شديدا خلال إعداد اللائحة، وتحديد دور الأكاديمية، والأمانة الفنية فى إطار دور مجلس الأمناء، واخذنا وقت بالمقارنة مع مدونة السلوك".

وتابع: "حصل توافق على كل الصياغات وكل من طلب الكلمة وعدل بعض الحاجات، وتم التوافق على تعديل الأمور وفى النهاية تم التوافق".