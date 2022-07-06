الرئيسية أخبار عاجلة عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبتى عيد الأضحى وثورة 23 يوليو الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:29 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 297 لسنة 2022 في شأن العفو لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952. نشر القرار فى الجريدة الرسمية. عفو رئاسي الاحتفال بعيد الأضحى ثورة يوليو 1952 السيسى الرئيس السيسى اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة قرار جمهورى بتعيين 48 معاونا للنيابة الإدارية الثلاثاء، 05 يوليه 2022 01:44 م قرار جمهورى بتولى المستشار عادل عزب رئيسا لمجلس الدولة السبت، 25 يونيو 2022 10:10 م الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بتعيين 28 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة الأربعاء، 22 يونيو 2022 08:43 م قرار جمهورى بالعفو عن باقى العقوبة لثلاثة من المحكوم عليهم الخميس، 16 يونيو 2022 11:39 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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