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عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبتى عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:29 م
عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبتى عيد الأضحى وثورة 23 يوليو الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 297 لسنة 2022 في شأن العفو لبعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952.
 
نشر القرار فى الجريدة الرسمية.


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