طالبة من الإسكندرية تحصد المركز الثانى بمسابقة أوائل الطلبة للإعدادية

الإسكندرية - فريق المحافظات

أعلنت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم حصول تعليم الإسكندرية على الثاني جمهوري في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية في المباراة النهائية التي أقيمت بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين.



وكانت مدرسة نعيم أبوطالب الابتدائية بإدارة العامرية قد وصلت للدور قبل النهائي على مستوى الجمهورية في ذات المسابقة.





وبلغ عدد المدارس المشاركة في المسابقة بلغ ( 954 ) مدرسة بالإدارات التعليمية الثماني ، منها 596 مدرسة للمرحلة الابتدائية و269 مدرسة للمرحلة الإعدادية و89 مدرسة للمرحلة الثانوية ، وشارك في المسابقة ( 9451 ) طالبًـا بالصفوف النهائية للمراحل التعليمية الثلاث ، وأشرف على المسابقة مديرو عموم الإدارات والموجهون الأوائل والموجه العام لكل مادة بمشاركة موجه عام والموجهين الأوائل للتربية الاجتماعية ، وتخلل فقرات الامتحان بعض الفقرات الفنية والرياضية والموسيقية بمشاركة التوجيه العام لكل نشاط.



واستهدفت المسابقة نشر الوعي وترسيخ الانتماء والارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية وغرس وتعزيز روح التنافس ونشر مبادئ الوطنية وتعميق إحساس الطلاب بالحس الوطني، وتنمية ثقافاتهم وترسيخ انتمائهم من خلال تعزيز الوعي .



يُذكر أن المسابقة استهدفت طلبة وطالبات الصفوف النهائية من مدارس المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) للعام الدراسي الحالي ، وتم تنفيذ المسابقة بجميع المحافظات على 4 مراحل المرحلة الأولى على مستوى القرية ثم مستوى الأحياء، وبعدها مستوى المحافظة ثم على مستوى الجمهورية.



وتضمنت المسابقة أسئلة شفهية حول المشروعات القومية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، والمتحف المصري الكبير، والعاصمة الإدارية، وأنفاق تحيا مصر، وقناة السويس الجديدة، والمتحف القومي للحضارة، ومدينة العلمين، وغيرها من المشروعات.