ضبط لحوم ورنجة غير صالحة وتحرير 353 محضراً متنوعاً و 1,700 طن دقيق مسربة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مجالس المدن بالاسواق، من تحرير 353 محضراً متنوعاً لأصحاب المخابز والمحال المتنوعة، وضبط كميات من الدقيق مسربه، لبيعها في السوق السوداء، وضبط رنجه ودواجن ولحوم ورنجه، غير صالحه، وأخرى مذبوحة خارج المجازر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد.

وشهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات متعددة لمجالس المدن على المخابز والمحال المتعددة أسفرت عن تحرير 353 محضراً تمويبنيا للمخابز منهم، 211 محضر للمخابز ما بين نقص وزن، ومواصفات، و 23 محضر عدم الإعلان عن الاسعار، وتحرير 8 محاضر لضبط لحوم غير صالحه، وأخرى غير مذبوحة بالمجازر، وتحرير 111 محضراً متنوعا، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا من ضبط 1,700 طن دقيق مسربه، بأحد المخابز، لإعدادها لبيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر، وغير الصالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك ، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح، أو رفع أسعار السلع، وبيع مواد غذائية ولحوم وأسماك غير صالحة للإستخدام الأدمي.