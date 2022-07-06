صور.. ندوات إرشادية وتوعوية حول لحوم الأضاحى برعاية الطب البيطرى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، حملات توعية مجتمعية وندوات إرشادية حول لحوم الأضاحي، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتورة نيفين عبد الجواد مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بالأقصر، وإستمراراً لتفعيل الدور الذى يقدمه الإرشاد البيطري في التوعية المجتمعية.

وفى هذا الصدد قامت الدكتورة أمال أديب مدير إدارة البياضية البيطرية، بعمل ندوة وتوعيات إرشادية بيطرية بمجلس مدينة البياضية، تناولت فيها الحديث عن لحوم الأضاحي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يستمر عمل الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية بكافة قرى ومدن محافظة الأقصر، وتحقيقاً للدور الذي يقدمه الإرشاد البيطرى فى المشاركة والتوعية المجتمعية الهادفة.

فيما أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتي تشمل تكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، وذلك طبقاً للقرار رقم 475 لسنة 2021، والقرار رقم 477 لسنة 2021، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وصحة وسلامة الغذاء.

وأكد مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه شملت خطة المديرية للإستعداد للعيد، وقف جميع الإجازات لجميع أطباء وطبيبات المجازر والتفتيش والمعاونين، والعاملين بكافة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر، وتكثيف حملات التقصى والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى فى كافة أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وكذلك متابعة الحالة الصحية لجميع حيوانات الأضاحي في الشودار والأسواق، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية ومنع دخول أي أمراض وبائية.



ندوات إرشادية وتوعية حول لحوم الأضاحى برعاية الطب البيطرى بالأقصر