صور.. لجنة من الطب البيطرى بالأقصر تقود حملة على سوق الماشية بالحبيل

الأقصر – أحمد مرعى

قامت لجنة من مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بحملة للمرور على سوق الأقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل، وذلك عمل تقصى وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، وتم تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، إستمراراً لاستعدادات مديرية الطب البيطري بالأقصر مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويقول الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه إستكمالاً لتفعيل دور المديرية فى أحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كلاً فى يومه المحدد أسبوعيا وبشكل منتظم، وإستعداداً لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لرفع كفاءة أسواق الماشية وتطويرها، إضافة إلى توجيهاته بأن تكون هناك مسابقة لإختيار أفضل سوق للماشية في كل محافظة، وإتساقاً مع هذه التوجيهات تشكلت لجنة من إدارة بندر الأقصر البيطرية، لعمل تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر، تشكلت اللجنة برئاسة الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الأقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، وتم تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

كما تمت توعية المواطنين من المربيين والتجار بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعيتهم بضرورة وأهمية التعاون مع لجان التحصينات التابعة لمديرية الطب البيطري بالأقصر، وتقديم الحيوانات لتحصينها حفاظاً على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى التوعية بما تسببه هذه الأمراض الوبائية من خسائر إقتصادية فادحة عند حدوث الإصابة للحيوانات القابلة للإصابة بالمرض.

وشدد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه من المقرر أن يستمر تكثيف حملات مديرية الطب البيطري بالأقصر لإحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وذلك كلاً فى يومه المحدد أسبوعيا وبشكل منتظم، حرصاً وحفاظاً على الثروة الحيوانية والنهوض بها وزيادة الإنتاج، وتنفيذاً لخطة استعدادات مديرية الطب البيطري بالأقصر مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



لجنة من الطب البيطرى بالأقصر تقود حملة على سوق الماشية بالحبيل



لجنة من الطب البيطرى بالأقصر تقود حملة على سوق الماشية بالحبيل



لجنة من الطب البيطرى بالأقصر تقود حملة على سوق الماشية بالحبيل



لجنة من الطب البيطرى بالأقصر تقود حملة على سوق الماشية بالحبيل



لجنة من الطب البيطرى بالأقصر تقود حملة على سوق الماشية بالحبيل