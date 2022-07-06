صربيا: البرلمان الأوروبى منافق ويحتاج إلى علاج جماعى

كتب أحمد عرفة

انتقد وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، البرلمان الأوروبي على نفاقه بمطالبته صربيا بفرض عقوبات ضد روسيا، والاعتراف باستقلال كوسوفو، فيما يتبع هو سياسة منحازة في أزمة أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الداخلية الصربي: طالب البرلمان الأوروبي صربيا بالانضمام إلى الحرب ضد روسيا والاعتراف بما يسمى كوسوفو للزج بنا في خلاف مع روسيا التي منذ قرون حليفنا الوحيد في أصعب لحظات وجودنا، ويعرض الاتحاد الأوروبي علينا الاعتراف بكوسوفو كمكافأة.

وتابع وزير الداخلية الصربي: من المؤكد أن هناك شخصا في البرلمان الأوروبي يعتقد أن صربيا ستوافق على ذلك، لكن مثل هذا العقل لم يتم تسجيله بعد في تاريخ الطب، فالنفاق ليس مرضا، إذا كان كذلك، فإن البرلمان الأوروبي سيحتاج إلى علاج جماعي، ويتصرف الاتحاد الأوروبي منذ بداية الأزمة في أوكرانيا ليس كاتحاد دول، ولكن كمجموعة من الأراضي التي ليس لها سياساتها الخاصة ومصالحها الخاصة، ولهذا السبب صربيا كدولة مستقلة تزعجهم كثيرا.

وأوضح وزير الداخلية الصربي أنه بغض النظر عن التنازلات التي قد توافق عليها صربيا، فلا ضمانات بأنها لن تكون مطالبة بالتخلي عن دعمها لجمهورية صرب البوسنة والهرسك أو وضع حياة جنودنا على مذبح القيم الأوروبية في القتال ضد روسيا.