اليوم السابع
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شعبة الخضار: المعروض الكبير يساهم فى ضبط الأسعار بالأسواق

الأربعاء، 06 يوليه 2022 06:00 ص
شعبة الخضار: المعروض الكبير يساهم فى ضبط الأسعار بالأسواق صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أن أسعار الخضروات فى سوق العبور تسجل استقرارًا ملحوظًا مع زيادة الكميات المعروضة، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 و2.70 جنيه للكيلو بالجملة لتواصل الطماطم هبوطها الملحوظ، والبطاطس 2 إلى 3.50 جنيه والبصل 1 إلى 2 جنيه والكوسة 4 إلى 7 جنيات.

 

وأضاف في تصريحات خاصة، أن سعر كيلو الفاصوليا 4 إلى 7 جنيهات، والجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والباذنجان البلدى 2 إلى 3.5 جنيه، والرومى 1.75 إلى 3.25 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.75 إلى 3.25 جنيهات والفلفل الرومى البلدى 3.5 إلى 5 جنيهات والفلفل الرومى الصوب 3 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامى 3 إلى 5 جنيهات.

 

وسجل سعر الفلفل الألوان 3 إلى 7 جنيهات فى سوق الجملة، والملوخية من 2.5 إلى 4.5 جنيه والخيار الصوب 3.5 إلى 5.5 جنيهات والخيار البلدى من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات والثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.


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