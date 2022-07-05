اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:06 ص
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أسعار الخضار تواصل الاستقرار وكيلو الطماطم جملة يبدأ من 1.5 جنيه الكيلو

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:00 ص
أسعار الخضار تواصل الاستقرار وكيلو الطماطم جملة يبدأ من 1.5 جنيه الكيلو محصول الطماطم - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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تواصل أسعار الخضروات فى سوق العبور استقرارًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، مدفوعة بزيادة الكميات المعروضة، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 و2.70 جنيه للكيلو بالجملة لتواصل الطماطم هبوطها الملحوظ، والبطاطس 2 إلى 3.50 جنيه والبصل 1 إلى 2 جنيه والكوسة 4 إلى 7 جنيات.

وبلغ سعر كيلو الفاصوليا 4 إلى 7 جنيهات، والجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والباذنجان البلدى 2 إلى 3.5 جنيه، والرومى 1.75 إلى 3.25 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.75 إلى 3.25 جنيهات والفلفل الرومى البلدى 3.5 إلى 5 جنيهات والفلفل الرومى الصوب 3 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامى 3 إلى 5 جنيهات.

وسجل سعر الفلفل الألوان 3 إلى 7 جنيهات فى سوق الجملة، والملوخية من 2.5 إلى 4.5 جنيه والخيار الصوب 3.5 إلى 5.5 جنيهات والخيار البلدى من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات والثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.


أسعار الخضار

سوق العبور

سعر الطماطم

اخبار الاقتصاد



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