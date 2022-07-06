اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 12:37 م
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شاهد الجمال.. حدائق وشواطئ متكاملة الخدمات تنتظر زوار رأس سدر بجنوب سيناء

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:02 ص
شاهد الجمال.. حدائق وشواطئ متكاملة الخدمات تنتظر زوار رأس سدر بجنوب سيناء جمال الشواطئ
جنوب سيناء - محمد حسين

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أعلنت رئاسة مدينة رأس سدر بجنوب سيناء جاهزية الشواطئ العامة، لاستقبال زوارها لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك .

وأعلن مجلس مدينة رأس سدر فى بيان، أنه فى إطار توجيهات اللواء خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء برفع درجة الاستعدادات لاستقبال زوار المحافظة لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك أصبحت الشواطئ العامة بالمدينة جاهزة لاستقبال زوارها لقضاء عطلة العيد .

وأكد المحاسب على إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر، أن الشواطئ العامة بالمدينة جاهزة لاستقبال أهالى و زوار المدينة خلال عطلة العيد معلنا أن الشواطئ العامة بها كافة الخدمات من كافتريات و دورات مياه و أماكن تبديل الملابس مع وجود منقذين بكل شاطئ

ولفت إلى أن المدينة بها 2 شاطئ عام ، المرح وشاطئ اللؤلؤة،  بالقرب من متنزه 306 كورنيش رأس سدر السياحى بجوار شركة الكهرباء ،وقال إن مدينة رأس سدر إحدى الوجهات السياحية بمصر و جنوب سيناء .

 

استراحات
استراحات

 

استراحة
استراحة

 

جمال الشواطئ
جمال الشواطئ

 

شماسى على الشاطئ
شماسى على الشاطئ

 

شواطئ عامه
شواطئ عامه

 

كافتيريا
كافتيريا

 

 


جنوب سيناء

راس سدر

عيد الاضحى

اجازة العيد



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