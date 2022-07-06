سفير نيوزيلندا بمصر يحتفل بالذكرى الــ1053 لتأسيس القاهرة: كل سنة وأهلها طيبون

كتب إيهاب محمد

حرص جريج لويس سفير نيوزيلندا فى القاهرة على الاحتفال بالذكرى الــ 1053 لتأسيس القاهرة، أكبر مدن العالم العربي، درة التاج، وصاحبة السحر والمقام الرفيع.

وكتب عبر حسابه على تويتر:" النهاردة 6 يوليو، الذكرى ال1053 لتأسيس العاصمة المصرية القاهرة، المدينة الرائعة والغنية ثقافياً، بعض الأعزاء المصريين اعتقدوا اني غادرت مصر ف أحب أقول لهم أنا لسة مخلصتش، كل سنة والقاهرة وأهلها طيبين!".



بوست سفير نيوزلاندا

تمر اليوم الذكرى الـ 1069 على إنشاء مدينة القاهرة الفاطمية، التي بناها الحلواني الشهير جوهر الصقلي، فما الذي حدث؟.. حشد المعز لدين الله الفاطمى جيشا لغزو مصر وجعل قيادته لجوهر الصقلي الذي دخل مصر في 17 شعبان 358 هـ/6 يوليو 969 م دون مقاومة تذكر.

أما القاهرة فهي المدينة التي أنشأها القائد الفاطمي جوهر الصقلي سنة (358 هـ - 969 م) شمالي مدينة الفسطاط وبناها في ثلاثة سنوات، وأطلق عليها اسم "المنصورية" ثم جاء الخليفة المعز لدين الله الفاطمي في 7 رمضان 362هـ= 11 يونيو 972م، وجعلها عاصمة لدولته، وسماها "القاهرة" وهو اسمها الحالي، وأقام في القصر الذي بناه جوهر، وفي اليوم الثاني خرج لاستقبال مهنئيه وأصبحت القاهرة منذ ذلك الحين مقرا للخلافة الفاطمية، وانقطعت تبعيتها للخلافة العباسية وشهدت القاهرة أزهي أوقاتها آنذاك من الازدهار بحكم كونها عاصمة للدولة الفاطمية وكانت مساحتها على حوالي 340 فدانا، وشرع في تأسيس الجامع الأزهر وأحيطت العاصمة بسور من الطوب اللبن وجعل له أبوابا في جهاته المختلفة من أشهرها باب زويلة وباب النصر وباب الفتوح.

قبل وضع أساس القاهرة أتى جوهر بالعرافين كما تروي جيهان مأمون في كتابها "همسات مصرية.. جولة عبر الماضي"، وطلب منهم أن يختاروا توقيتا يكون طالعه سعيدا لرمي الأساس، وأحاط المدينة بقوائم خشبية، ووضع بين كل عمود وآخر حبالا تتدلى منها أجراس، لتدق كلها في وقت واحد عندما يعطى العرافون الإشارة المتفق عليها.