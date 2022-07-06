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روسيا: قوات أوكرانيا يتحصنون ويجهزون نقاطا لإطلاق النار في المؤسسات الطبية في دونباس

الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:53 م
روسيا: قوات أوكرانيا يتحصنون ويجهزون نقاطا لإطلاق النار في المؤسسات الطبية في دونباس الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن قوات أوكرانيا يتحصنون ويجهزون نقاطا لإطلاق النار في المؤسسات الطبية في دونباس، ويرتهنون المدنيين فيها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي إن الأوكرانيين جهزوا مواقع لإطلاق النار، ونقاط قنص في عيادة طب أسنان في أوجليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، ولغموا الطرق المؤدية إلى المبنى ولم يخبروا السكان بذلك.

أضاف رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي، أن قوات أوكرانيا حولت المستشفى المركزي في مقاطعة كيروفوجراد إلى مقر لوحدات الدفاع الإقليمية ومستودع للأسلحة، موضحا أنه تم طرد جميع المرضى بغض النظر عن حالتهم الصحية من المستشفى رقم 2 في باخموت بجمهورية دونيتسك الشعبية، من أجل معالجة مسلحي قوات كييف المصابين.

ولفت رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي إلى أن الأوكرانيين جهزوا مواقع إطلاق النار ونشروا أسلحة ثقيلة على الأراضي المجاورة للمستشفى رقم 2 في كونستانتينفنا بجمهورية دونيتسك، وتم احتجاز سكان المنازل المجاورة في مبنى المستشفى.


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