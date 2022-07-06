روسيا ترسل مذكرة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أعلن مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولجين، أن روسيا أرسلت إلى المنظمة مذكرة حول استعداد أوكرانيا لتنفيذ استفزاز جديد باستخدام أسلحة كيميائية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية،: لقد أرسلنا مذكرة إلى السكرتارية الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية وأخبرناها بالخطط المعدة لتنظيم استفزاز في نيكولايف، وأن الأوكرانيين ينوون تنظيم استفزازات في أماكن أخرى وخاصة في مدينتين نيكولايف وخاركوف، وإجمالا فقد أرسلنا إلى السكرتارية الفنية للمنظمة أكثر من 20 مذكرة.

وأوضح مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت تلقيها هذه المعلومات وتقوم حاليا بتوزيعها بسرعة بين الدول المشاركة فيها.