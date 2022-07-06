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روسيا: استخدام أوكرانيا المدفعية والذخيرة البريطانية يجعل لندن متواطئة في جرائم الحرب

الأربعاء، 06 يوليه 2022 12:00 ص
روسيا: استخدام أوكرانيا المدفعية والذخيرة البريطانية يجعل لندن متواطئة في جرائم الحرب أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكد السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين، أن استخدام أوكرانيا المدفعية والذخيرة البريطانية، يجعل لندن متواطئة في جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، متابعا: هنا في لندن، لا يزال التوجه هو أن أوكرانيا يجب أن تنتصر بأي ثمن على ما يبدو ولذا فيجب تزويدها بالأسلحة والتمويل، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضاف السفير الروسي لدى لندن، أنه ليس من الواضح إذا كانت هذه الأسلحة ومدافع الهاوتزر قديمة جدا، فهي ربما من نوع AS-90.، ولا نلاحظ غيرها هنا، إذا استخدموا في القصف أسلحة الناتو من هذا النوع، فهذا تورط في جرائم عسكرية بلا شك.

 

وأوضح السفير الروسي لدى لندن أنه يجب أن تدرك لندن ذلك عاجلا أم آجلا، مشيرا إلى أن استقالة وزيري الصحة والمالية البريطانيين سيشكل بالطبع ضربة كبيرة للحكومة التي ما أن تخرج من فضيحة حتى تقع في أخرى.

 

ولفت السفير الروسي لدى لندن إلى أن مصادرة بريطانيا للأصول الروسية المجمدة لديها، ستقوض الثقة بلندن كعاصمة مالية كبيرة، موضحا أن لندن تعتبر عاصمة مالية، ويجري هنا الكثير من التعاملات المالية والتبادلات، بما في ذلك تبييض الأموال من قبل مختلف الدول، وفي حال حدث ذلك فهذا سيقوض ثقة لندن كعاصمة مالية.


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