رئيس غرفة الطباعة: تحديث استراتيجية الطباعة لتواكب تطورات المجال منذ 2016

كتب - إسلام سعيد

قال المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف ورئيس غرفة الطباعة في اتحاد الصناعات،إنه يجرى تحديث استراتيجية غرفة الطباعة والتي تم وضعها خلال عام 2016، لأنه منذ هذا التاريخ حدثت تغيرات كثيرة بالمجال، ومن بين هذه التغيرات تراجع كبير لبعض الأنشطة مثل طباعة المجلات، فوجود التكنولوجيا الحديثة أثر على هذه الصناعة بشكل أو بآخر، لكن المجلات المتخصصة ما زالت متواجدة في الخارج بعكس الوضع في مصر، ومن بين التغيرات التي طرأت على القطاع طباعة الصحف، فعدد النسخ المطبوعة في الفترة الحالية من الصحف قليل للغاية مقارنة بحجم الطباعة السابق الذي كان يصل إلى مليون نسخة لبعض الصحف، واليوم الصحيفة لا تكاد تطبع 80 ألف نسخة فقط، فالنسخ الإلكترونية أصبحت متداولة في يد الجميع.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن صناعة الورق والكارتون في مصر شهدت طفرة كبيرة، نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي حدثت في المصانع الخاصة بهذا المجال، فالطلب على الورق والكارتون في ازدياد، وأن المادة الخام الخاصة بهذه الصناعة متوفرة محليًا، ومع الظروف العالمية التي حدثت في العامين الماضيين، من تداعيات جائحة كورونا، وصعوبة الشحن شهدنا ارتفاع في الطلب على الورق، الأمر الذي يجعلنا في حاجة لرفع جودة الورق ودعم هذه الصناعة.

وأشار إلى أن قطاع الطباعة والتغليف مرتبط بكل الصناعات الإنتاجية والتصديرية مثل الصناعات الغذائية والملابس والهندسية وكافة الصناعات في حاجة إلى التغليف والطباعة، فيمكن لشكل المنتج أن يساهم بصورة كبيرة في عمليات البيع والتصدير وكذلك الترويج للمنتج من خلال شكل الغلاف.

وأختتم، يعمل بالقطاع قرابة 7 آلاف مطبعة و3 آلاف مصنع للتغليف و550 مصنعاً لتصنيع منتجات الورق، هذه الشركات في نشاطات مختلفة، بداية من مكاتب التصوير وحتى المصانع والشركات الكبيرة التي تضم ما آلاف العمال، ومن هنا لا بد من تصنيف هذه المصانع والشركات، وعمل قاعدة بيانات لها، حتى يسهل التعامل مع هذه الشركات من قبل الدولة، وحاليًا يتم تحديث قاعدة بيانات غرفة الطباعة والتغليف، حتى يسهل الوصول إلى الشركات أيضًا.