رئيس جامعة بنى سويف يستقبل لجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية بالأعلى للجامعات

بنى سويف - هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، لجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية بالمجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتورة صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين وعميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان الأسبق، والدكتور تامر عبد اللطيف عميد كلية الفنون التطبيقية السابق بجامعة بنى سويف، والدكتور محمد ماضى عميد كلية الفنون التطبيقية.

وقال الدكتور منصور حسن : إن الزيارة تأتى لمتابعة مستوى أداء الكلية والتأكد من توافر جميع الإمكانات ومطابقتها للمواصفات القياسية بقطاع الفنون والتربية الموسيقية بالجامعات المصرية الحكومية، وذلك ضمن قرار المجلس الأعلى للجامعات بتكليف لجان القطاع بزيارة جميع الكليات التى يتم بدء الدراسة بها خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأكد الدكتور منصور حرص الجامعة على دعم كافة الكليات، موضحاً أن كلية الفنون التطبيقية تهدف إلى إعداد خريج وباحث متميز قادر على تنمية مهارته الإبداعية والتكنولوجية وتقديم خدمات واستشارات فنية متخصصة تلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى من خلال البرامج التعليمية المختلفة والأقسام العديد بالكلية.