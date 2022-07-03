مجلس جامعة بنى سويف يوافق على تنظيم أنشطة تدريبية للطلاب خلال العطلة الصيفية

بنى سويف - هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 210، على تنظيم نشاط تدريبى موسع بعدد من المؤسسات المجتمعية لطلاب الفرقتين الثالثة، والرابعة المقبلين على التخرج بكلية الآداب، بدءا من أغسطس ولمدة شهر، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأشار رئيس الجامعة أنه سيتم أيضاً تنظيم ورشة عمل لتعليم الفتيات من طالبات الكلية الأعمال اليدوية - الهاندميد - والاكسسوارات" وذلك بدءا من 17 يوليو ولمدة شهر، حيث تستهدف تلك الأنشطة شغل أوقات فراغ الطلاب خلال الأجازة الصيفية ومنحهم خبرات حياتية مفيدة لهم.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هناك بروتوكول تعاون مبرم بين الجامعة، والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف و التى تخضع لإشراف ورعاية الإمام الأكبر احمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من جهود الشباب تمشيا مع توجه الدولة لتأهيل الشباب للمشاركة المجتمعية.