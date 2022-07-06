"رئيس تجارية الإسماعيلية" يتفقد أسوق بيع اللحوم استعدادا لعيد الأضحى.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، ظهر اليوم الأربعاء، محلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم بمحافظة الإسماعيلية، للتأكد من توفير اللحوم البلدية والسودانية ، بأسعار مخفضة، تتراوح بين 20% الى 30%، بالتعاون محافظة الإسماعيلية، لمحاربة الغلاء وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

رافق المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، المهندس إيهاب زهدى أمين مساعد صندوق الغرفة التجارية المساعد.

وقال "عثمان"، إن إقامة تلك المحلات المعارض التابعة للغرفة التجارية ، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المعارض طوال العام ولمشاركة المواطنين في الأعياد والمناسبات، من خلال توفير كافة الاحتياجات بأسعار تنافسية مناسبة وضمن خطة الغرفة التجارية والمحافظة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق وخاصة فى الأعياد والمناسبات.



وأكد "عثمان" على فتح غرفة عمليات بالغرفة التجارية بالإسماعيلية طول أيام العيد لتلقى شكاوى المواطنين وايضا للتجار لتذليل كافة العقبات للتجار أو المواطنين.





جانب من جولة رئيس الغرفة التجارية على محلات الجزارة (1)



جانب من جولة رئيس الغرفة التجارية على محلات الجزارة (2)



جانب من جولة رئيس الغرفة التجارية على محلات الجزارة (3)



جانب من جولة رئيس الغرفة التجارية على محلات الجزارة (4)



جانب من جولة رئيس الغرفة التجارية على محلات الجزارة (5)