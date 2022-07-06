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رئيس الشيشان ينفى تدمير مسجد في سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:39 م
رئيس الشيشان ينفى تدمير مسجد في سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا رمضان قديروف
كتب أحمد عرفة

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نفى رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، ما ذكرته وسائل الإعلام الأوكرانية حول تدمير الوحدات الشيشانية مسجدا في سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم

وقال رئيس جمهورية الشيشان إنه في عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية الكبرى، يتم نشر تزييف آخر مفاده أن الوحدات الشيشانية المزعومة دمرت مسجدا في سيفيرودونيتسك. وكدليل، استشهدوا بصورة يظهر فيها بطل روسيا زاميد تشلايف، لافتا إلى أن صاحب هذا التزييف، هو إمام يدعى تيمور بيريدزي.

وتابع رئيس جمهورية الشيشان : أصبحت التزييفات السخيفة والغبية، سمة مميزة لصانعي الأخبار الأوكرانيين، فعلى سبيل المثال، لا يعرفون المدن التي شارك تشلايف في تحريرها. لم يكن في سيفيرودونيتسك وروبيجني، لكن مساعدي، اللواء أبتي علاءالدينوف، كان هناك"، مضيفا: "بالمناسبة، تم التقاط الصورة في قرية زولوتويه، وعليها مخزن للعدو، تم الاستيلاء عليه وسحب من الطابق السفلي للمقر المؤقت الأوكراني، تم نشر منشور حول هذا على قناتي في 24 يونيو، حيث تظهر الصناديق التي بها قذائف بشكل واضح. الحقيقة هي أن هذا ليس فناء مسجد.

وأوضح رئيس جمهورية الشيشان أن تحرير منطقة سيفيرودونيتسك السكنية من قبل المقاتلين الروس لم يرافقه قصف مدفعي، ولكن من الجانب الأوكراني، كانت مدافع الهاوتزر M777 تعمل في المناطق السكنية لفترة طويلة جدا وبشكل قذر.

 

 


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