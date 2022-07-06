خليك في الكركم والزعتر.. علاجات منزلية لهشاشة العظام

كتبت ميرفت رشاد

مع تقدمنا في العمر، يمكن أن يؤدي انخفاض هرمونات حماية العظام إلى هشاشة العظام، من المرجح أن تصاب النساء بعد سن اليأس وكبار السن من الرجال بهذه الحالة، تشمل العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام منها حجم الجسم ، ، والتاريخ العائلي ، والنظام الغذائي، والحالات الطبية ، والأدوية ، وقلة النشاط ، والتدخين ، في حين أن الأدوية يمكن أن تعالج هشاشة العظام ، فقد أصبحت الأعشاب علاجًا شائعًا لمن يعانون من هذه الحالة، وفقا لما نشره موقع "verywellhealth".



أعشاب طبيعية لعلاج هشاشة العظام

هناك العديد من الأعشاب الطبيعية الموصى بها لمرض هشاشة العظام، يمكن استخدامها في الطهي أو تناولها كمكمل غذائي على شكل حبوب أو مسحوق أو شاي، فيما يلي قائمة بالأعشاب التي قد تحسن صحة العظام وتعمل كعلاج بديل لهشاشة العظام:

المريمية الحمراء

زعتر

كركم

المريمية الحمراء

المريمية الحمراء نبات يستخدم في طب الأعشاب الصينى والذي ارتبط بالتحسينات في هشاشة العظام، وجدت مراجعة لـ 36 تجربة سريرية أن المريمية الحمراء عولجت وحسنت أكثر من 80٪ من حالات هشاشة العظام، حمض السلفيانوليك والتانشينونات والمغنيسيوم ليثوسبيرميت ب هي مركبات في المريمية الحمراء قد تحسن صحة العظام، الأحماض السلفيانوليك لها خصائص مضادة للأكسدة تمنع الالتهاب وإنتاج الجذور الحرة المرتبطة بانهيار العظام، يمكن أن تساعد هذه المركبات أيضًا في نمو العظام.

الزعتر

الزعتر هو عشب من عائلة النعناع (Lamiaceae) موطنه منطقة البحر الأبيض المتوسط، هذه الشجيرة الصغيرة منخفضة النمو من التوابل الشائعة لاستخدامها في الطهي، كما أنه نبات طبي يعود إلى العصور القديمة، يستخدم الزعتر لتعزيز وظائف المناعة وعلاج أمراض الجهاز التنفسي والأعصاب والقلب.

قد يكون الزعتر أكثر فاعلية عند استخدامه مع المريمية وإكليل الجبل ،كانت مستويات كثافة المعادن في العظام أعلى مع هذا المزيج من الزعتر وحده.

يوفر الزعتر أيضًا مصدرًا جيدًا للكالسيوم وفيتامين K والمغنيسيوم والمنغنيز والزنك. هذه العناصر الغذائية يمكن أن تحسن صحة العظام.

الكركم

الكركم هو جذر أصفر معمر ينتمي إلى عائلة الزنجبيل (Zingiberaceae) وموطنه الأصلي جنوب آسيا،جعلت خصائصه المضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات من أهمية الأدوية العشبية على مدار 4000 عام الماضية، يستخدم الكركم لعلاج أعراض الدورة الشهرية والتهاب المفاصل ومشاكل الجهاز الهضمي .

قد يساعد الكركمين ، العنصر النشط في الكركم ، في انخفاض كثافة العظام، وجدت دراسة أولية أن تناول مكمل الكركمين لمدة ستة أشهر أظهر تحسنًا ملحوظًا لدى 57 شخصًا يعانون من انخفاض كثافة العظام.