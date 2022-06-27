5 علامات تدل أن كثافة عظامك منخفضة بشكل خطير.. تعرف عليها

كتبت ميرفت رشاد

هل هشاشة العظام جزء لا مفر منه، خاصة بعد بلوغك سن الخمسين؟ ليس بالضرورة، هذا ليس جزءًا قياسيًا من الشيخوخة، فهناك خمس علامات تشير إلى أن كثافة العظام لديك منخفضة بشكل خطير وفى السطور المقبلة سنتعرف عليها وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

1 - ألم في الظهر

هشاشة العظام هي حالة تصبح فيها العظام أقل كثافة وقوة ، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور،يمكن أن تؤدي هشاشة العظام إلى آلام الظهر بسبب ضعف وانضغاط العظام في الفقرات، ما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المحتملة والألم، هشاشة العظام أكثر شيوعًا مع تقدمنا ​​في العمر؛ وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات في مستويات الهرمونات، والتي يمكن أن تكون بعد انقطاع الطمث في النساء، أو بسبب انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال، قد تشمل مشاكل الهرمونات الأخرى وظيفة الغدة الدرقية غير الطبيعية أو تناول المنشطات بشكل متكرر .

2 - التغييرات في الارتفاع

التغيرات في الطول يمكن أن تكون علامة على هشاشة العظام، بالتأكيد قد يكون فقدان نصف بوصة أو ثلاثة أرباع البوصة أمرًا طبيعيًا ، ولكن فقدان اثنين أو ثلاث أو أربع بوصات في الطول ، فهى علامة على هشاشة العظام .

3 - المظهر المنحنى

إن وجود وضعية الانحناء هو أمر مشاع آخر لكثافة العظام المنخفضة، هناك دليلان مرئيان لهشاشة العظام: التغييرات في وضعك (مثل المظهر المنحني) وفقدان الطول، قد يحدث كلا هذين التغيرين عندما يصبح عمودك الفقري منحنيًا أو مضغوطًا بسبب الضعف أو الكسور الصغيرة (تسمى كسور الانضغاط) في فقراتك ، وهي العظام الصغيرة التي يتكون منها العمود الفقري.

4 - انقطاع الطمث المبكر

يحذر الأطباء من أن النساء أكثر عرضة لخطر انخفاض كثافة العظام بعد انقطاع الطمث، عندما لا يكون لديك ما يكفي من الإستروجين ، تتفكك العظام أسرع بكثير ما تتراكم.

5 - الكسور

كسر العظام (عادةً في الفحذ أو الرسغ أو العمود الفقري) هو الإشارة الأولى إلى أن كثافة العظام لديك منخفضة جدًا، لدينا الآن العديد من الأدوية الآمنة والفعالة لمنع الكسور التي تسببها هشاشة العظام، ولكن من الضروري أيضًا منع فقدان العظام والكسور من خلال معالجة عوامل الخطر التي يمكنك السيطرة عليها.