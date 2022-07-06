حملة مكبرة بالأقصر لإزالة بناء مخالف فى المهد بمنطقة حى المطار.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف فى المهد بمنطقة حى المطار، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة لرصد كافة صور التعديات والتصدى بكل حزم لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، والتعامل الفورى لإزالة المخالفات فى المهد.

وشملت أعمال الحملة التى تمت تحت إشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش ومشاركة يوسف محمد على رئيس حى المطار وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وحملة المعدات ومديرية الزراعة، إزالة أعمال بناء أعمدة دور أرضى بمنطقة البنى القديم بحى المطار على مساحة 110 م، وتم تنفيذ الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

كما قام حى المطار، بإزالة أعمال بناء مخالف بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية عبارة عن مغسلة بطريق منشأة العمارى على مساحة 90 م، وتمت الإزالة فى المهد حتى مستوى سطح الأرض تحت إشراف حى المطار ومشاركة المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية، كما تم تنفيذ حملة لإزالة 2 سلم مخالف لعقارين بعرض 60 سم × طول 3 م، وذلك للتعدى على خط التنظيم ويعوق الطريق العام بمنطقة حى المطار.

فيما نفذ رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حملة تفتيشية على المخالفات البيئية بمنطقة حى وسط، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدى بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصرى والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

وأسفرت الحملة عن إخلاء قطعة أرض أملاك دولة قام المتعدى باستغلالها كـحظيرة لتربية الطيور والمواشي، كما تم التحفظ على إحدى الخيول و14 عرق خشبى و2 طاولة حديد وعربة كارو وتم تحرير عدد 6 محاضر نظافة، كما قام رئيس مدينة الأقصر بمعاينة شكوى مقدمة من قبل أحد المواطنين القاطنين بشارع أنس الوجود، لتضرره من انتشار الروائح الكريهة بسبب المواشى والذى يقوم الجار بتربيتها بالدور الأرضى داخل الكتلة السكنية ، وتم تحرير محضر بيئى بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.