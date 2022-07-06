اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز العبور ينفذ حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمدينة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 12:32 م
جهاز العبور ينفذ حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمدينة
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر جهاز مدينة العبور، تنظيم حملة لغلق وتشميع وإزالة الاشغالات وتصحيح أوضاع المخالفات.

وأسفرت الحملة على تنفيذ 22 قرار غلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء وإزالة إشغالات وتعديات ببعض قطع الأراضي بالحي الخامس لاستغلالهم في الغرض غير المخصص من أجله القطع مخالفين اللوائح العقارية وشروط التراخيص.

كما تم التحفظ علي 2 طن حديد وجرار بمقطورة بمقر الجهاز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والتحفظ علي الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

 

 


الإسكان

المدن الجديده

مدينه العبور

ازاله المخالفات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة