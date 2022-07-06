جهاز العبور ينفذ حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمدينة

كتب أحمد حسن

قرر جهاز مدينة العبور، تنظيم حملة لغلق وتشميع وإزالة الاشغالات وتصحيح أوضاع المخالفات.

وأسفرت الحملة على تنفيذ 22 قرار غلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء وإزالة إشغالات وتعديات ببعض قطع الأراضي بالحي الخامس لاستغلالهم في الغرض غير المخصص من أجله القطع مخالفين اللوائح العقارية وشروط التراخيص.

كما تم التحفظ علي 2 طن حديد وجرار بمقطورة بمقر الجهاز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والتحفظ علي الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.