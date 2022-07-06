جارديان: "منح" العلماء البريطانيين المقدمة من برنامج أوروبى آخر ضحايا "بريكست"

كتبت: رباب فتحي

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن العلماء والباحثين الأكاديميين البريطانيين تعرضوا لضربة بعد إنهاء 115 منحة من برنامج أبحاث رائد في الاتحاد الأوروبي بسبب استمرار الخلاف حول بروتوكول أيرلندا الشمالية فى إطار صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال أحد الأكاديميين إنه "مرتاح" لمغادرة البلاد وخشي أن تسير المملكة المتحدة في "طريق مظلم" مثل ألمانيا في الثلاثينيات.

وأوضحت الصحيفة أنه تمت الموافقة على مائة وخمسين منحة للمتقدمين البريطانيين بعد أن نجح وزير البريكست آنذاك ، ديفيد فروست ، في التفاوض بنجاح على العضوية المنتسبة لبرنامج "هورايزون يوروب" الذي تبلغ تكلفته 80 مليار جنيه إسترليني ، لكن سيتم إلغاء معظمها الآن.

وأخبر مجلس البحوث الأوروبي (ERC) المستفيدين في المملكة المتحدة أنه ما لم تتم الموافقة على العضوية المنتسبة بحلول 29 يونيو ، فلن تكون المنح متاحة ما لم ينقل الباحثون عملهم إلى مؤسسة أوروبية.

تم تعليق التصديق على العضوية لأن المملكة المتحدة لم تنفذ الترتيبات التجارية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتفق عليها بموجب بروتوكول أيرلندا الشمالية.

ومع انقضاء الموعد النهائي ، تبين أن 18 فقط من أصل 150 أكاديميًا سيحصلون على المنح ولكن يجب عليهم الانتقال إلى مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي للحصول على الأموال.

وأكد تيمو فيتزر ، أستاذ الاقتصاد بجامعة وارويك الذي تمت الموافقة على حصوله على تمويل بقيمة 1.5 مليون يورو (1.28 مليون جنيه إسترليني) للبحث في وسائل الإعلام والجغرافيا السياسية ، أنه كان أحد الـ18 الذين قرروا على مضض الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال: "أشعر بالارتياح لأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي برمتها أدت إلى تآكل ثقتي في مؤسسات المملكة المتحدة ، وكان برنامج " هورايزون يوروب " مجرد تجسيد آخر لهذا الأمر. "

لم يتم الكشف عن إجمالي الأموال المسحوبة ولكن من المحتمل أن تصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، وفقا لصحيفة "الجارديان".