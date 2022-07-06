بلينكن يزور إندونيسيا وتايلاند لتعزيز التزام واشنطن بالعمل مع الشركاء في مواجهة التحديات

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يتوجه وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في جولة تشمل إندونيسيا وتايلاند اليوم الاربعاء في الفترة من 6 إلى 11 يوليو، لتعزيز التزام واشنطن بالعمل مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات العالمية.

وذكرت وزارة الخاجية الأمريكية -في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني- أنه من المقرر أن يستهل بلينكن جولته بزيارة بالي الإندونيسية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، وذلك لتعزيز التزام واشنطن بالعمل مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات العالمية التي تشكل تهديدا على النظام الدولي، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتهديد الذي تمثله عملية روسيا العسكرية المستمرة ضد أوكرانيا.

وبحسب البيان، يعقد وزير الخارجية الأمريكي أيضا اجتماعا ثنائيا مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي ويلتقي كذلك نظيره الصيني وانج يي على هامش مجموعة العشرين.

وأفادت الخارجية الأمريكية بأن بلينكن يتوجعه بعد ذلك إلى بانكوك التايلاندية، حيث يلتقي رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أو تشا ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دون برامودويناي.

وبحسب البيان، يتطلع وزير الخارجية الأمريكي إلى مناقشة مجموعة من القضايا، بما في ذلك البناء على نجاحات أجندة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لعام 2022 الجاري التي انعقدت في تايلاند، وذلك خلال استضافة واشنطن لقمة الأبيك لعام 2023 المقبل، وتوسيع نطاق التعاون في مجال الصحة والمناخ ومعالجة الأزمة في ميانمار.

وأكدت الخارجية الأمريكية مدى أهمية التحالف مع تايلاند لدفع استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومنفتحة ومستقرة ومزدهرة ومرنة وآمنة".