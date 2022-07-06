وقال مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية اللواء علاء الأحمدى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة اليوم الأربعاء، إن "حجاج بعثة القرعة سيبدأون اعتبارا من صباح غد فى التصعيد مباشرة إلى منطقة المشاعر المقدسة".

وأضاف أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بعملية تصعيد الحجيج إلى المشاعر المقدسة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز حافلات حديثة لتصعيد حجاج البعثة، البالغ عددهم نحو 6425 حاجا، بالإضافة إلى تجهيز عدد من الحافلات الاحتياطية للدفع بها بشكل فوري في حالة حدوث أعطال بأية حافلة فى أثناء عملية التصعيد.

وأوضح أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فقد تم الاتفاق مع واحدة من أكبر شركات الفندقة السعودية لتوريد وجبات ساخنة على أعلى مستوى لحجاج البعثة خلال وقفة عرفات وأيام التشريق الثلاثة، لافتا إلى أنه تم اختيار تلك الشركة بعد الاطلاع على أكثر من عرض، لكونها شركة متميزة في مجال الفندقة.

وأشار اللواء الأحمدى إلى أن الطهاة الخاصين بالشركة سيقومون بطهي الوجبات تحت الإشراف الصحي، وإشراف الدفاع المدني السعودي داخل المخيمات في ظل رقابة كاملة من ضباط البعثة لضمان إعداد تلك الوجبات طبقا للمواصفات التي تليق بضيوف الرحمن، مؤكدا أنه روعي أن تكون تلك الوجبات كاملة القيمة الغذائية؛ حيث تتكون الوجبة من نشويات ولحوم أو أسماك أو دواجن طازجة وليست مجمدة، بالإضافة إلى الفاكهة الطازجة.

ونوه بأنه تم توزيع الوجبات الجافة والمياه المعدنية على حجاج البعثة، منبها إلى أنه روعي أن تتكون الوجبات من مواد جافة حتى لا تفسد لتكتمل منظومة هدايا وزارة الداخلية لحجاج القرعة هذا العام؛ حيث سبق وأن حصل الحجاج على ملابس الإحرام كاملة.

وشدد مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية على قيام جميع أعضاء بعثة القرعة بمواصلة الليل بالنهار من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام، وضمان قيامهم بأداء المناسك في سهولة ويسر.