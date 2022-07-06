جاء ذلك خلال زيارة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني الدكتور نجيب العوج، مع وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المهندس سعيد المعولي، إلى عدد من المرافق الحيوية بقطاع النقل واللوجستيات بولاية صلالة العمانية، حيث شملت الزيارة، مطار وميناء صلالة، للاطلاع على تجربة سلطنة عمان في قطاع الطيران المدني ومراحل تطوير الميناء والإمكانيات المتاحة لتسيير خط ملاحي مباشر بين صلالة ومينائي عدن والمكلا، والاستماع إلى الفرص الاستثمارية المستقبلية في المنطقة الحرة بصلالة وجاهزية البنية الأساسية في تلبية احتياجات المستثمرين بالإضافة إلى الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.



وبحث الوزيران فرص جذب الاستثمارات اليمنية في القطاعات المختلفة، خاصة بقطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومناقشة أوجه التعاون بين مركزي الأرصاد الجوية في البلدين والتنسيق المشترك وتبادل المعلومات بمجال نقل معلومات الأرصاد والتنبؤ المبكر لأي ظواهر جوية محتملة من العواصف والأعاصير.