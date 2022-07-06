اليابان: نقل 15 ألف شخص إلى المستشفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أ.ش.أ

أعلنت الحكومة اليابانية، نقل أكثر من 15 ألف شخص إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد؛ إثر إصابتهم بضربة شمس أو إجهاد حراري نتيجة موجة حر تاريخية ضربت البلاد خلال الشهر الماضي.

وذكرت وكالة إدارة الحرائق والكوارث، في بيان نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا العلاج في يونيو بلغ 15657 حالة، وتم تسجيل نحو 70% من الحالات في الأسبوع بين 24 و 30 يونيو، عندما رصدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ارتفاع قياسي في درجة الحرارة، مشيرة إلى أن 17 شخصًا لقوا حتفهم بعد نقلهم إلى المستشفيات، وهو رقم قياسي، متجاوزًا عدد الأشخاص الذين توفوا في عام 2011 وعددهم 14 شخصًا.