وأضاف فريج الذي يشغل منصب وزير التعاون الاقليمي في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية -في بيان انسحابه من الحياة السياسية- أنه "من صميم قلبي، بعد تفكير عميق واستشارة أبناء عائلتي وشركاء الطريق، قررت أخذ فترة راحة من الكنيست، وليس من العمل الجماهيري".

وتابع -حسب ما ذكرته الصحف الإسرائيلية "لا أنوي الراحة خلال الأشهر القادمة، إنما التجند بكل قوتي من أجل فوز الحزب بالانتخابات، سأعمل في المجتمع العربي حتى أقنعهم بأهمية التصويت، بدون أن تكون لي مصلحة شخصية في ذلك".



وقال "أنا فخور جدا بالطريق التي سلكتها بالكنيست والحكومة، عملت قدر المستطاع من أجل دعم الشراكة وتقوية العلاقات بين اليهود والعرب في إسرائيل وبناء علاقة بين دولة إسرائيل ومواطني المنطقة. فخور بمشاركتي بالحكومة، حكومة تغيير حقيقي، حكومة غرست الأمل بنفوس الجماهير الكبيرة، حكومة قامت بأمور كثيرة ويجب أن نضمن بأنها ستواصل هذا مستقبلا".