المفوضية الأوروبية: نعمل على توجيه الأموال الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكدت المفوضية الأوروبية، أنه يتم العمل على توجيه الأموال الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعمه للجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار أوكرانيا، حيث انطلق مؤتمر في سويسرا لحشد الدعم لها.

وسلط الأمين العام بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في رسالته بالفيديو إلى حوالي 40 من ممثلي الدول وبنك الاستثمار الأوروبي المجتمعين في (لوجانو) إحدى المدن السويسرية ـ الضوء على الأثر البشري المأساوي للصراع، فضلا عن التحديات طويلة الأجل..قائلا" الحرب الروسية في أوكرانيا حصدت أرواح الآلاف وشرّدت الملايين قسرا، إن ملايين الأوكرانيين فقدوا سبل عيشهم ويتعرضون لخطر الوقوع في براثن الفقر والأضرار والدمار الذي لحق بالمنازل، والمدارس والمستشفيات، كل ذلك سيستغرق سنوات عديدة لإعادة بنائه، هذه طريق طويلة، لكن يجب أن تبدأ الآن".