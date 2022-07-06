اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على شخص اتهمته شقيقة هنا الزاهد بالتعرض لها في مول تجاري بـ6 أكتوبر

الأربعاء، 06 يوليه 2022 12:47 ص
القبض على شخص اتهمته شقيقة هنا الزاهد بالتعرض لها في مول تجاري بـ6 أكتوبر الفنانة هنا الزاهد
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعرضت شقيقة الفنانة هنا الزاهد للاعتداء اللفظى أثناء تجولها بمول تجاري شهير بمدينة 6 أكتوبر،  وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من نور عادل الزاهد،  شقيقة الفنانة هنا الزاهد، اتهمت فيه أحد الأشخاص بالاعتداء عليها لفظيا وذكرت انها خلال تجولها بالمول التجاري، فوجئت بالمتهم يضايقها ببعض الألفاظ، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

شقيقة هنا الزاهد

الفنانة هنا الزاهد

مدينة أكتوبر

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة