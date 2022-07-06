القبض على شخص اتهمته شقيقة هنا الزاهد بالتعرض لها في مول تجاري بـ6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تعرضت شقيقة الفنانة هنا الزاهد للاعتداء اللفظى أثناء تجولها بمول تجاري شهير بمدينة 6 أكتوبر، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من نور عادل الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، اتهمت فيه أحد الأشخاص بالاعتداء عليها لفظيا وذكرت انها خلال تجولها بالمول التجاري، فوجئت بالمتهم يضايقها ببعض الألفاظ، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.