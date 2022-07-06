الفريق أسامة ربيع بقائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2022

الإسماعيلية- صبرى غانم

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس على موقع التواصل الاجتماعى، اختيار مجموعة "فوربس" الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2022، وذلك عن قطاع الخدمات اللوجيستية.



ضمت قائمة فوربس هذا العام 100 قائد أعمال من 26 جنسية مختلفة من القيادات التنفيذية لأهم المؤسسات التي تساهم في مسيرة نمو اقتصاديات الشرق الأوسط، وجاء اختيار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في المركز العاشر ضمن قائمة فوربس.



يأتي ذلك تتويجا لجهود هيئة قناة السويس ونجاحها في تسجيل أرقام قياسية جديدة وغير مسبوقة على الرغم من التحديات العالمية المختلفة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بقناة السويس خلال العام الميلادي 2021 عبور 20694 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.3مليار طن، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة قدره 6.3 مليار دولار.



كما سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021/ 2022 أرقاما قياسية جديدة، محققة أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليار دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل Forbes Middle East.