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العربية: وزيرة الداخلية البريطانية تسحب تأييدها لبوريس جونسون

الأربعاء، 06 يوليه 2022 08:37 م
العربية: وزيرة الداخلية البريطانية تسحب تأييدها لبوريس جونسون بوريس جونسون
كتب أحمد عرفة

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قالت مراسلة قناة العربية في خبر عاجل بثته القناة منذ قليل، إن بريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية تسحب تأييدها لبوريس جونسون، لرئيس وزراء بريطانيا، حيث انضمت وزيرة الداخلية البريطانية إلى المطالبين باستقالة بوريس جونسون.

وفى وقت سابق بعث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، رسالة إلى الرئيسة الاسكتلندية، نيكولا ستورجون، أخبرها فيها بأن "الوقت الحالى ليس مناسبا لمعالجة قضية الاستفتاء على الاستقلال".

وقال: "لقد ألقيت نظرة فاحصة على الحجج التي قدمتها لنقل السلطة من البرلمان البريطاني إلى البرلمان الأسكتلندي لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال".

وأضاف: "نظرا لأن بلادنا تواجه تحديات غير مسبوقة في الداخل والخارج، لا يمكنني قبول أن الوقت قد حان الآن على السؤال الذي قدمه شعب اسكتلندا في عام 2014".


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