العربية: لجنة 1922 لن تغير قوانينها ولا تسمح بطرح الثقة فى جونسون

كتب أحمد عرفة

أكدت مراسلة قناة العربية، فى خبر عاجل للقناة منذ قليل، أن لجنة 1922 لن تغير قوانينها ولا تسمح بطرح الثقة فى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

وفى وقت سابق أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلاً عن مصادر، بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد يواجه قريبا تحديا للاحتفاظ بمنصبه، حيث يرغب النواب المحافظون فى إجراء تصويت جديد على الثقة، وحسب “بلومبرج”، قال مصدر إنه من المقرر أن يجتمع أعضاء لجنة “1922” المسؤولة عن التصويت لحجب الثقة عن رؤساء الوزراء في بريطانيا، اليوم الأربعاء، لمناقشة وضع جونسون.

تأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى تم فيه حث جونسون على التنحى بعد استقالة العشرات من وزرائه وأعضاء حكومته الآخرين في اليومين الماضيين.