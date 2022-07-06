الصحة: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا يمكن الحصول عليها دون حجز مسبق

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، أن الجرعة التنشييطية الثالثة هامة للحماية من عدوى كورونا، مشيرة إلى أنها يمكن الحصول عليها فى أى مركز دون الحاجة للحجز المسبق.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة مستمرة في حملات طرق الأبواب التى تستهدف الوصول لكافة الفئات المستهدفة من التطعيم، لافتا إلي أنه لا يوجد اى معطيات علي وجود موجات من الاصابات الكبيرة بكورونا وتابع : علينا الحرص علي التطعيم الكامل، وكذلك الجرعات التنشيطية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية الكامة، خاصة الفترة المقبلة مع الاحتفالات التى نشهدها في عيد الاضحى المبارك .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.