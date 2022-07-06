اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 06:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 3 سنوات لسائق بتهمة حيازة 10 طرب حشيش لترويجها فى الإسكندرية

الأربعاء، 06 يوليه 2022 05:16 م
السجن 3 سنوات لسائق بتهمة حيازة 10 طرب حشيش لترويجها فى الإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار وائل رجب فوده والمستشار معتز نور الدين محمد والمستشار إبراهيم حسيني أبراهيم وأمين السر محمد عثمان، بالسجن 3 سنوات للمتهم "م.ف.ا" سائق لاتهامه بالاتجار في المخدرات.
 
تعود احداث القضية رقم 10402 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقبض علي المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
 
كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات قيام المتهم "م.ف.ا" سائق بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه بجوار سيارة وبحوزته حقيبة وبتفتيشها عثر بداخلها علي عدد 10 طرب حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.
 
وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.
 
 
 
 

اخبار الإسكندرية

عقوبة الاتجار بالمخدرات

اخبار اليوم

محكمة جنايات الإسكندرية



الموضوعات المتعلقة

جنايات الإسكندرية تقضى بحبس عادل شكل 6 أشهر بتهمة تعاطى المخدرات

الخميس، 16 يونيو 2022 04:31 م

جنايات الإسكندرية تقضى على متهمين قتلوا شخصا بسبب سرقة تليفون بالإسكندرية

الأحد، 12 يونيو 2022 08:49 م

جنايات الإسكندرية تحيل ربة منزل للمفتى لقتلها نجل زوجها خنقا بسبب خلافات زوجية

السبت، 11 يونيو 2022 09:55 م

جنايات الإسكندرية تستدل الستار على قضية قتل الكاهن أرسانيوس.. المحكمة تقضى بإعدام المتهم.. شقيقة المجنى عليه: نشكر العدالة الناجزة.. ومحامى الأسرة: النقض على الحكم خلال 60 يوما ثم تنفيذ الحكم.. فيديو وصور

السبت، 11 يونيو 2022 01:37 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة