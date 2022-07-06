السجن 3 سنوات لسائق بتهمة حيازة 10 طرب حشيش لترويجها فى الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار وائل رجب فوده والمستشار معتز نور الدين محمد والمستشار إبراهيم حسيني أبراهيم وأمين السر محمد عثمان، بالسجن 3 سنوات للمتهم "م.ف.ا" سائق لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

تعود احداث القضية رقم 10402 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقبض علي المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات قيام المتهم "م.ف.ا" سائق بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه بجوار سيارة وبحوزته حقيبة وبتفتيشها عثر بداخلها علي عدد 10 طرب حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.