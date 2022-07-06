الزنك يعزز مناعتك.. اعرف لماذا يجب أن تضيفه إلى نظامك الغذائى

كتبت إيناس البنا

الزنك هو عنصر غذائي أساسي يحتاجه الجسم ويساعد أيضًا في الأداء السليم لبعض الإنزيمات، وضروري أيضًا لعمل جهاز المناعة جنبًا إلى جنب مع نمو الخلايا وبناء الأنسجة.

قد يؤدي نقص الزنك إلى عدم قدرة جهاز المناعة على العمل بشكل صحيح مما يحمي الجسم من البكتيريا والفيروسات، وقد يؤدي أيضًا إلى الإسهال أو العدوى والحساسية لأن جهاز المناعة في الجسم لا يعمل بشكل صحيح.

قد لا تتمكن أجسامنا من الحصول على الكمية المطلوبة من الزنك من النظام الغذائي، وبالتالي فإن اللجوء إلى الوجبات الغذائية يعد خيارًا جيدًا لأن نقص المغذيات قد يكون قاتلًا.

فوائد إضافة مكملات الزنك لنظامك الغذائي:



وفقا لموقع " thehealthsite "، يتمتع الزنك بالقدرة على تحسين مناعتك، وبالتالي فإن إضافة مكملات الزنك إلى نظامك الغذائي سيعزز مناعتك، يحتوي الزنك أيضًا على خصائص مضادة للأكسدة تساعد على محاربة آثار الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي توفير الحماية من الأمراض.

يساعد الزنك أيضًا على التحكم في سكر الدم. عن طريق زيادة حساسية الجسم للأنسولين، يساعد الزنك في خفض مستويات السكر في الدم.

مكملات الزنك تساعد على التقليل من حَبُّ الشّبَاب والبثور، بالإضافة إلى ذلك ، أثبتت مكملات الزنك أيضًا فعاليتها في الحد من النتوءات الملتهبة في الجلد.

قد تساعد مكملات الزنك أيضًا في الوقاية أمراض القلب، يرتبط انخفاض مستويات الزنك في الجسم بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إلى جانب ذلك ، يساعد الزنك على خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.

الآثار الجانبية لمكملات الزنك:



على الرغم أن الزنك قد يكون من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، إلا أن الكميات الزائدة منه قد تكون سامة للجسم، عندما يحتوي جسمك على كميات عالية منه ، فقد يتسبب ذلك في القيء أو الغثيان أو الإسهال من بين عدة حالات أخرى، بالإضافة إلى ذلك، قد يمنع امتصاص بعض المضادات الحيوية أو الأدوية.