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الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن تطوير قصر السلطان حسين كامل

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:15 ص
الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن تطوير قصر السلطان حسين كامل الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن تطوير قصر السلطان حسين كامل
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة عملت على تحويل بعض الأماكن الثرية إلى مراكز للإبداع الرقمي، منها قصر السلطان حسين كامل، حيث تم التطوير بالتعاون مع وزارتى الآثار وقطاع الأعمال، وتحول إلى مركز للإبداع الرقمي لشباب محافظة القاهرة. 
 
وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما عن تطوير قصر السلطان حسين كامل، وما تم فيه وتحويله إلى مركز للإبداع الرقمي، وتحويل أفكار الشباب إلى أفكار مربحة، في إطار التطور في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار مواكبة العصر.
 
 
 

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