بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، أحمد الأنصارى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، للتهنئة بالمناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، أحمد الأنصارى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، للتهنئة بالمناسبة.
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