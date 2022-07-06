وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن ذلك جاء خلال لقاء سعيد، اليوم مع وزير النقل التونسي ربيع المجيدى، والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية خالد الشلى.

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة التصدي لكل من يحاول تعطيل السير العادي لقطاع النقل، لافتًا إلى أن الصورة الأولى التي تنطبع لدى المسافر هي صورة الخدمات التي يقدمها الطيران المدني والمطارات والخطوط التونسية، وأي تأخير ينعكس سلبًا على هذا المرفق العمومي الأساسي.