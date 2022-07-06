الرئاسة الروسية: كازاخستان لم تصدر أى قرارات لدعم العقوبات ضد موسكو

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميترى بيسكوف، أن روسيا وكازاخستان الصديقة على اتصال دائم، ولم يتم حتى الآن اتخاذ أى قرارات من جانبها لدعم العقوبات ضد روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية عن إمكانية انضمام كازاخستان للعقوبات الغربية، لم يتم اتخاذ أى قرارات حتى الآن، بل على العكس من ذلك، تم الإعلان عن نية مطلقة لزيادة توسيع التعاون، والاستجابة معا للتحديات التي تأتي من الخارج وتقليل عواقب هذه الأعمال غير الودية، نحن ننطلق مما قيل حتى الآن.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن حكومتي الدولتين على اتصال مستمر، وتجري مشاورات بين البلدين بشكل دوري بما في ذلك على مستوى القمة.