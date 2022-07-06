الدفاع اليابانية: سفينة استطلاع روسية اقتربت من المياه الإقليمية لجزيرة أوكينوتورى

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن سفينة استطلاع تابعة للبحرية الروسية اقتربت لفترة وجيزة من المياه الإقليمية لجزيرة أوكينوتوري المرجانية في أقصى جنوب البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن سفينة من الأسطول الروسي دخلت تجمع المعلومات اليوم الأربعاء لفترة وجيزة البحر بالقرب من المياه الإقليمية لجزيرة أوكينوتوري.

وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية أن مجموعة من 3 سفن روسية مرت، أمس الثلاثاء، عبر مضيق تسوشيما، متجهة من بحر الصين الشرقي إلى بحر اليابان، وهذه المجموعة المكونة من طراد وفرقاطة وسفينة إمداد، اقتربت من جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقى.