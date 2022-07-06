الداخلية تكشف حقيقة معركة باتمان الحقيقى فى حلوان

كتب محمود عبد الراضي

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بين مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى، وهو هاشتاج بعنوان (باتمان حلوان) يتضمن الدعوة لارتداء زى تنكرى والتجمع بتاريخ 13 أغسطس القادم أمام محطة مترو الأنفاق بحلوان بغرض التشاجر للتنافس بينهم وتحديد الفائز بلقب أطلقه القائمون على تلك الفعالية (معركة حلوان باتمان الحقيقى).

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على إطلاق تلك الدعوة وإنشاء الصفحات التى تم من خلالها الترويج لتلك الفعالية على مواقع التواصل الإجتماعى (4 أشخاص) وتبين قيامهم بإستغلال التفاعل من قبل عدد من مرتادى مواقع التواصل الإجتماعى مع الدعوة وقيامهم بتدشين مجموعة إلكترونية للترويج للتجمع المشار إليه واستغلال حجم التفاعل عليه ومتابعة تطورها وإزدياد أعضائها لرغبتهم فى استغلالها فى تحقيق مكاسب مادية من خلال جذب الإعلانات والمواد التجارية الدعائية.. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.